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Путин заявил о больших перспективах подготовки иностранных военных в России

Путин заявил, что подготовка иностранных военных в России имеет большие перспективы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подготовка и повышение квалификации иностранных военных в России имеет большие перспективы. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, тем, что «военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», гордятся тысячи военнослужащих со всего мира. «Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», — заверил президент, выступая на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Кроме того, Путин пригласил российских союзников и партнеров принять участие в совместных военных учениях.

Президент посещает форум «Армия» каждый год и выступает на нем с речью. Согласно программе мероприятия, Путин примет участие и в других мероприятиях.

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Константин Лысяков
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