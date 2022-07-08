В Кремле объяснили слова Путина о потенциале российской армии на Украине

Песков объяснил слова Путина о том, что Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине

Слова президента Владимира Путина о том, что Россия еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине, означают, что потенциалы Москвы и Киева несоизмеримы. Об этом, объясняя слова главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

7 июля глава государства сказал, что Россия «всерьез ничего и не начинала» на Украине. По его словам, западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал.

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент заявил, что конечный результат спецоперации на Украине будет достигнут в любом случае. Путин также обвинил Запад в развязывании войны на Украине, подчеркнув, что в связи с политикой западных стран произошел слом миропорядка, который уже невозможно остановить.