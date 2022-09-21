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Россиян заверили в комфортном отдыхе в Турции без карт «Мир»

Tourdom: блокировка карт «Мир» в Турции не отразится на спросе россиян на отдых в стране

Фото: Ramon Kagie / Unsplash

Эксперты и представители туроператорских компаний считают, что даже полная блокировка карт российской платежной системы «Мир» в Турции не сильно отразится на спросе россиян на отдых в стране. Об этом пишет портал Tourdom.

Так, в «Интуристе» объяснили, что более 95 процентов туристов выбирают комфортное проживание в отелях «все включено», поэтому вопрос оплаты услуг или товаров на месте для большинства путешественников не столь актуален. В ANEX Tour заверили, что перебои с приемом карт «Мир» — «не самая большая проблема», так как можно запастись наличными.

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«Опыт других популярных стран, где платежная система "Мир" вообще не представлена, например Египта, ОАЭ или Мальдив, подтверждает, что российские туристы находят возможность расплачиваться за товары и услуги даже в условиях санкций», — считают в Tourdom.

Ранее в сентябре эксперты предсказали вторую волну «карточных туров» за рубеж. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, к этому может привести отказ турецких банков от приема российских карт «Мир».

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Дарья Рыбак
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