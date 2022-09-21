Россиян заверили в комфортном отдыхе в Турции без карт «Мир»

Tourdom: блокировка карт «Мир» в Турции не отразится на спросе россиян на отдых в стране

Эксперты и представители туроператорских компаний считают, что даже полная блокировка карт российской платежной системы «Мир» в Турции не сильно отразится на спросе россиян на отдых в стране. Об этом пишет портал Tourdom.

Так, в «Интуристе» объяснили, что более 95 процентов туристов выбирают комфортное проживание в отелях «все включено», поэтому вопрос оплаты услуг или товаров на месте для большинства путешественников не столь актуален. В ANEX Tour заверили, что перебои с приемом карт «Мир» — «не самая большая проблема», так как можно запастись наличными.

«Опыт других популярных стран, где платежная система "Мир" вообще не представлена, например Египта, ОАЭ или Мальдив, подтверждает, что российские туристы находят возможность расплачиваться за товары и услуги даже в условиях санкций», — считают в Tourdom.

Ранее в сентябре эксперты предсказали вторую волну «карточных туров» за рубеж. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, к этому может привести отказ турецких банков от приема российских карт «Мир».