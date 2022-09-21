Российская стилистка назвала распространенные модные ошибки девушек

Стилистка Юлия Кофейникова назвала модной ошибкой девушек незаправленные рубашки

Российская стилистка Юлия Кофейникова назвала распространенные модные ошибки девушек. Ее мнение по данному вопросу публикует The Voice.

По словам эксперта, к ухудшению внешнего вида может привести сочетание акцентного верха в одежде с неприбранными волосами. В качестве примера она продемонстрировала образ, составленный из белой блузки с пышными рукавами и U-образным вырезом и распущенных волос. Также специалистка рекомендовала избегать не заправленных в брюки рубашек.

В то же время Кофейникова указала в качестве недочета несочетаемые цвета в одном наряде. Например, не следует комбинировать рубашку с ярким желто-сине-красным принтом с розовой юбкой, пояснила она.

Ранее в сентябре модные редакторы назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки.