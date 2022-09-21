Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская стилистка назвала распространенные модные ошибки девушек

Стилистка Юлия Кофейникова назвала модной ошибкой девушек незаправленные рубашки

Кадр: страница «МОДА | СТИЛЬ | ПОКУПКИ» во «ВКонтакте»

Российская стилистка Юлия Кофейникова назвала распространенные модные ошибки девушек. Ее мнение по данному вопросу публикует The Voice.

По словам эксперта, к ухудшению внешнего вида может привести сочетание акцентного верха в одежде с неприбранными волосами. В качестве примера она продемонстрировала образ, составленный из белой блузки с пышными рукавами и U-образным вырезом и распущенных волос. Также специалистка рекомендовала избегать не заправленных в брюки рубашек.

В то же время Кофейникова указала в качестве недочета несочетаемые цвета в одном наряде. Например, не следует комбинировать рубашку с ярким желто-сине-красным принтом с розовой юбкой, пояснила она.

Ранее в сентябре модные редакторы назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Россиянам рассказали о выплате ипотеки при мобилизации
Госдума поручила направить Европарламенту обращение по позиции России по СВО
Российскому ОПК предрекли неизбежные изменения
Шойгу объяснил решение увеличить численность российской армии агрессией Запада
Кинолог рассказал об эмоциональном состоянии корги Елизаветы II после ее смерти
В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры
Российским водителям разрешат предъявлять права в электронном виде
Минск призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Песков прокомментировал слова Борреля о военном трибунале над россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.