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В России создали первую комиссию по частичной мобилизации

В Санкт-Петербурге создали первую в России комиссию по частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первая комиссия по частичной мобилизации создана в России — ее открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.

По сообщению представителей губернатора города, Беглов лично возглавил комиссию.

«Ее (комиссию) возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга», — цитирует агентство заявление пресс-службы губернатора.

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20 сентября 2022

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.

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Валерий Розенберг
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