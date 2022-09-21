В России создали первую комиссию по частичной мобилизации
Первая комиссия по частичной мобилизации создана в России — ее открыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.
По сообщению представителей губернатора города, Беглов лично возглавил комиссию.
«Ее (комиссию) возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга», — цитирует агентство заявление пресс-службы губернатора.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.
Глава Минобороны объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.