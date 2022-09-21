Россиянам рассказали о выплате ипотеки при мобилизации

В Госдуме заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

Мобилизованным россиянам придется продолжить выплачивать ипотеку самостоятельно. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Telegram-канал Shot.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — заявил депутат. Однако сумму выплат Картаполов не уточнил.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто в настоящее время служит по призыву, и студентов.

Путин заявил, что призванные на военную службу по мобилизации граждане получат статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.