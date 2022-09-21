Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам рассказали о выплате ипотеки при мобилизации

В Госдуме заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мобилизованным россиянам придется продолжить выплачивать ипотеку самостоятельно. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает Telegram-канал Shot.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — заявил депутат. Однако сумму выплат Картаполов не уточнил.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто в настоящее время служит по призыву, и студентов.

Путин заявил, что призванные на военную службу по мобилизации граждане получат статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Юрист объяснил правило мобилизации для участия в СВО
Семерых человек осудят за организацию нелегального игорного клуба в Москве
Российский госдолг резко подешевел
Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации
Киргизия предостерегла своих граждан от участия в иностранных военных конфликтах
Монеточка раскрыла имя дочери и назвала причину этого выбора
В Грузии высказались о введении виз для россиян
Премьер Испании назвал энергосистему ЕС нефункционирующей
Названы востребованные при мобилизации военные специальности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.