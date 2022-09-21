В Совфеде оценили срок подготовки мобилизованных для отправки в зону СВО

Сенатор Бондарев: подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца

Подготовка граждан, подлежащих частичной мобилизации перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине займет больше месяца. Такую оценку дал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.

По его словам, у военкоматов и Генштаба имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. Сенатор отметил, что мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы.

Бондарев подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации будут выполнять задачи в рамках именно тех воинских специальностей, которые они получили во время службы в армии.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил россиянам, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. При этом, по его словам, процент россиян, находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены».