В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки

Сенатор Бондарев напомнил, что повестку о мобилизации необходимо вручить лично в руки

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил россиянам о правилах вручения повестки о мобилизации. Его слова в эфире телеканала «Вместе-РФ» передает ТАСС.

Сенатор подтвердил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. При этом, по его словам, процент россиян, находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заключил он.

Ранее Минцифры России опровергло сообщения о том, что в рамках частичной мобилизации повестки будут рассылать через портал «Госуслуги». Там пояснили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.