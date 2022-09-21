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В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки

Сенатор Бондарев напомнил, что повестку о мобилизации необходимо вручить лично в руки
Виктор Бондарев

Виктор Бондарев. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил россиянам о правилах вручения повестки о мобилизации. Его слова в эфире телеканала «Вместе-РФ» передает ТАСС.

Сенатор подтвердил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. При этом, по его словам, процент россиян, находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заключил он.

Ранее Минцифры России опровергло сообщения о том, что в рамках частичной мобилизации повестки будут рассылать через портал «Госуслуги». Там пояснили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

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Марина Совина
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