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Рассылку повесток через портал «Госуслуги» опровергли

В Минцифры России опровергли сообщение о рассылке повесток через портал «Госуслуги»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сообщение о том, что через портал «Госуслуги» будут рассылать повестки в рамках частичной мобилизации, опровергли в Минцифры России.

Первоисточником данных выступил пост, появившийся 21 сентября в Telegram-канале издания Baza. В нем утверждается, что повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через портал «Госуслуги».

«Всем, кого собираются призвать в Вооруженные силы РФ в период частичной мобилизации, придет уведомление в аккаунте "Госуслуг". На случай, если у военнообязанного нет аккаунта, обычные повестки через почту тоже будут», — говорится в сообщении.

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При этом журналисты Baza не уточняют, откуда им стало известно о том, что повестки будут приходить через «Госуслуги».

Минцифры России вскоре опровергло в своем Telegram-канале информацию о том, что повестки будут рассылаться через портал. «В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — заявили представители ведомства и добавили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Информация о том, что повестки на мобилизацию будут приходить через «Госуслуги», появилась в небольшом числе российских СМИ. Об этом, в частности, написали News.ru, НСН и «Общественная служба новостей».

Опровержения с комментарием Минцифры появились у таких крупных изданий, как РИА Новости, ТАСС и «Коммерсантъ».

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» можно встретить много постов с опровержением данных о том, что повестки будут приходить россиянам через «Госуслуги».

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Олег Давыдов
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