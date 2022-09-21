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Россиянам назвали меню для профилактики деменции

Геронтолог Кирилл Прощаев включил рыбу и белое мясо в меню для профилактики деменции

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

Для профилактики деменции нужно питаться сбалансированно, сократить процент сладостей в рационе и включить в меню рыбу и белое мясо, рассказал россиянам геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. В материале, предоставленном «Ленте.ру» проектом «Деменция.net», он предупредил о влиянии питания на мозг.

Он объяснил, что среди факторов риска развития деменции выделяют сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с почками, печенью и другими органами, злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать болезней сосудов, ведущих к нейродегенеративным расстройствам, нужно следить за питанием: употреблять с пищей достаточное количество витаминов, микроэлементов, белка, клетчатки и омега-3 кислот, ограничивая при этом продукты с высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров.

Врач подчеркнул, что необходимо есть достаточно богатой белком пищи, исходя из пропорции один грамм белка на килограмм массы тела. При этом половина из этого белка должна быть растительного происхождения. Его можно получить из орехов, бобовых, гречневой, перловой и овсяной крупы. По его словам, в день следует съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов разного цвета, при этом овощей должно быть больше.

В частности, отметил Прощаев, нужно уменьшить потребление красного мяса. «Человек должен ограничивать себя в потреблении животных белков, чтобы оставить место для растительного белка. Также необходимо и оставлять место для белого мяса и рыбы», — добавил он, обратив внимание на то, что в рыбе, помимо белка, содержится много полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют профилактике атеросклероза.

Также, продолжил врач, рыба является источником витамина D и ряда полезных микроэлементов. «А вот чрезмерное употребление красного мяса, по данным ряда исследований, может приводить к дисфункции кишечника, повышенному риску заболеваний суставов и онкологических заболеваний», — предостерег геронтолог.

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Александра Лисица
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