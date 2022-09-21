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Бывшему чиновнику управления по делам президента России запросили шесть лет

Прокурор запросил 6 лет экс-чиновнику управления по делам президента РФ за злоупотребления

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Мещанском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представляющий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимого в инкриминируемом ему преступлении и запросил наказание в виде шести лет лишения свободы. Также он предложил суду удовлетворить иск потерпевшей стороны, в качестве которой выступает УДП, на сумму 27 миллионов рублей.

По версии следствия, экс-чиновник злоупотребил должностными полномочиями при заключении контракта в 2018 году на приобретение программного обеспечения (ПО) для нужд УДП. ФСБ выяснила, что программы оказались нерабочими, а выделенные на них 27 миллионов рублей похитили.

Надрага отрицает свою вину в преступлении. Он в прошлом служил в ФСО, затем работал в УДП. Оттуда Надрага уволился в январе 2019 года с классным чином действительного государственного советника 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта Минобороны или МВД). Его задержали в феврале 2021 года. В сентябре того же года над ним начался суд.

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Любовь Ширижик
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