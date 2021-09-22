Выходец из ФСО попал под суд за контракт с «дьявольским» номером 666

В Мещанский суд Москвы направлено для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента (УДП) России Виталия Надраги, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, выходец из ФСО в чине действительного государственного советника 2-го класса, (соответствует званию генерал-лейтенанта Минобороны или МВД), Надрага занимал пост начальника управления информатизации и связи УДП. На этой должности, как считает следствие, он совершил махинации на 35 миллионов рублей при заключении госконтракта с «дьявольским» номером 666 о поставках программного обеспечения. Он попал в поле зрения сотрудников ФСБ, которые установили, что выделенные из бюджета деньги исчезли, после чего было возбуждено уголовное дело 1 апреля 2020 года.

Факты нарушения законодательства были вскрыты самим управлением делами президента в ходе проведения контрольных мероприятий, сообщила пресс-секретарь УДП Елена Крылова. По ее словам, материалы были переданы в правоохранительные органы.

Замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Надраги. Сам он находится под стражей по решению Басманного суда. Оперативники ФСБ выяснили, что он продал квартиру в Москве и намеревался скрыться от следствия за границей.