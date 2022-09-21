Перечислены не подлежащие мобилизации категории граждан

Юрист Курочкин назвал многодетных и осужденных непригодными для мобилизации

Частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Есть те, кого не призовут на службу, рассказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» по защите прав призывников Андрей Курочкин. Он перечислил эти категории россиян.

«Не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Те, кто занимается уходом за родными и близкими инвалидами I группы, и те, кто осуждены за тяжкие преступления, например, убийства и так далее. Отдельно освобождены депутаты и Совет Федерации», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал он.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

Мобилизационные мероприятия начинаются в России 21 сентября.

