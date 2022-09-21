Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Перечислены не подлежащие мобилизации категории граждан

Юрист Курочкин назвал многодетных и осужденных непригодными для мобилизации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Есть те, кого не призовут на службу, рассказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» по защите прав призывников Андрей Курочкин. Он перечислил эти категории россиян.

«Не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель. Те, кто занимается уходом за родными и близкими инвалидами I группы, и те, кто осуждены за тяжкие преступления, например, убийства и так далее. Отдельно освобождены депутаты и Совет Федерации», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал он.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

Мобилизационные мероприятия начинаются в России 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
Матвиенко заявила о льготах для мобилизованных участников СВО на Украине
Трасс потребовала от России выплатить репарации Украине
Перечислены не подлежащие мобилизации категории граждан
Российская винтовка поразила цель на расстоянии более пяти километров
В указе о частичной мобилизации предусмотрели случаи увольнения со службы
Шойгу оценил мобилизационный ресурс России
Возлюбленная Шаляпина призвала внучку Гурченко продать квартиру артистки
Китай прокомментировал заявление Путина и призвал стороны к диалогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.