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Кремль отказался отвечать на вопрос о закрытии границ для подлежащих мобилизации

Песокв: нужно дождаться разъяснений по выезду за границу подлежащим частичной мобилизации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном закрытии границ для подлежащих мобилизации граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в данный момент он не может сказать, принято ли решение об ограничении выезда из страны. «Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах», — объяснил он.

Песков попросил набраться терпения и пообещал, что разъяснения по этому вопросу будут даны позже.

Ранее зампред член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов объяснил, что ограничения на выезд из страны могут быть наложены только случае получения повестки. Однако, согласно закону, стоящие на воинском учете россияне не должны покидать место жительства с момента объявления мобилизации.

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20 сентября 2022

Юрист Владимир Тригнин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что получившие повестку граждане могут покинуть страну, однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение на выезд. По его мнению, пересечь границу можно будет для лечения или посещения похорон близкого родственника.

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Константин Лысяков
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