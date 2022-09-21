Путин посетит Великий Новгород

Путин выступит в Великом Новгороде на мероприятии к годовщине российской государственности

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, посетит Великий Новгород. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент сейчас вылетел в Великий Новгород», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, в городе Путин встретится с руководителями передовых инженерных школ. Он также поучаствует в торжественном мероприятии по случаю 1160-летия российской государственности.

В начале сентября Владимир Путин посещал Камчатку. В регионе он провел встречу с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» и большое совещание по вопросам социально-экономического развития. Президент также встретился с губернатором Владимиром Солодовым.