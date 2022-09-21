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Юрист объяснил правило мобилизации для участия в СВО

Юрист Мугунянц рассказал, что существует правило, определяющее порядок мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

При проведении мобилизации существует правило, согласно которому военкомы определяют список лиц, подлежащих призыву. Об этом в комментарии «Ленте.ру» сообщил юрист Артем Мугунянц.

По словам Мугунянца, правило, определяющее порядок мобилизации для участия в специальной военной операции (СВО), заключается в том, что под нее попадают лица, уже прошедшие службу в Вооруженных силах (ВС) России.

«Мобилизации подлежат только те, кто служил в армии либо офицером, либо проходил срочную службу, либо контрактником был. При любых подобных основаниях эти люди подлежат мобилизации», — заявил юрист.

Также он рассказал, что существуют виды войск, которые интересуют военкомов в первую очередь — они будут задействованы в освобождении территорий.

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«Так как утверждается, что необходимо освобождать территории (...), им потребуются наступательные войска: танкисты, морская пехота, мотострелковые части. Вот эти части и войска могут потребоваться в большом количестве. Тех, кто служил в этих войсках, будут мобилизовать в первую очередь», — заявил Мугунянц.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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