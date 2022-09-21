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Генерал-майор США пожаловался на старое оборудование

Генерал-майор Рааберг заявил, что ВВС и ВКС США используют одно из старейших оборудований

Фото: Unsplash

Генерал-майор американских военно-воздушных сил США Дуглас Рааберг заявил, что ВВС и ВКС страны используют одно из самых старых оборудований в истории и переживают нехватку финансирования, сообщает РИА Новости.

«Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности», — рассказал Рааберг во время вступления на конференции Air Force Association (AFSA).

Генерал добавил, что ВВС и ВКС США следует ускориться в переоснащении современными технологиями. «Время не на нашей стороне», — заключил он.

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Марина Совина
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