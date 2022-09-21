В США назвали недостаток нового самолета-заправщика

ВВС США рассказали о неспособности самолета KC-46A заправлять штурмовики A-10

Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что новый самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II. О неспособности KC-46A заправлять штурмовики пишет Defense News.

В ходе круглого стола на конференции Ассоциации ВВС США глава командования воздушных перевозок генерал Майк Минихан сообщил о подписании документа, который позволяет начать развертывание KC-46A по всему миру.

Позже в командовании уточнили, что KC-46A по-прежнему не может заправлять штурмовики A-10 из-за недостаточной жесткости заправочной штанги. В 2019 году ВВС США заключили контракт с Boeing на создание новой штанги, но работу над усовершенствованным агрегатом не завершили.

В июне издание The Drive сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США задумалось о воздушном танкере для заправки беспилотников при помощи лазера.

В феврале ВВС США показали сверхбыструю дозаправку от воздушного танкера KC-46A. Самолет наполнил две заправочные машины.