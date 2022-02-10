ВВС США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от KC-46A

Военно-воздушные силы (ВВС) США продемонстрировали сверхбыструю дозаправку от воздушного танкера KC-46A Pegasus. На опубликованный на YouTube ролик обратило внимание издание The Drive.

В мероприятии принял участие KC-46A Pegasus с базы Макконнелл (штат Канзас), который прибыл на взлетно-посадочную полосу Нортвест-Филд базы Андерсен (остров Гуам). Сразу после приземления топливо из самолета было быстро перекачано на две заправочные машины.

«Затем топливо может быть распределено между другими самолетами, например, для поддержки истребителей, в то время как заправщик улетает, сводя к минимуму время нахождения на земле и повышая живучесть», — говорится в публикации.

В сентябре 2020 года издание Breaking Defense, ссылаясь на начальника Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост, сообщило, что военные самолеты-заправщики KC-46 и стратегические военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III ВВС США в конфликтах будущего должны иметь возможность сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные.