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Минобороны США задумалось о «беспроводном» воздушном танкере

The Drive: Пентагон задумался о танкере для «беспроводной» зарядки беспилотников

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов отпубликовало запрос на информацию от американской промышленности по поводу возможности создания «беспроводного» воздушного танкера, способного при помощи лазера подзаряжать электрические беспилотники. Об этом сообщает The Drive.

В публикации издания отмечается, что свои заявки компании могут представить до 11 июля. В требованиях управления говорится, что выбранной компании поручат изготовление «подкрыльевой силовой лучевой капсулы», содержащей 100-киловаттную лазерную установку непрерывного действия вместе с блоком терморегулирования.

Подобными установками Пентагон задумал оснастить самолеты KC-135 Stratotanker и KC-46 Pegasus.

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В сентябре 2021 года компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT, который будет конкурировать с действующим самолетом Boeing KC-46 в конкурсе ВВС США, предполагающем создание танкера KC-Y, который должен заменить Boeing KC-135 Stratotanker.

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Иван Потапов
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