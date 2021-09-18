Lockheed Martin представила новый воздушный заправщик LMXT

Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT, который будет конкурировать с действующим самолетом Boeing KC-46 в конкурсе Военно-воздушных сил (ВВС) США, предполагающем создание танкера KC-Y, пишет Defense News.

LMXT создан на основе европейского танкера Airbus A330 Multi Role Tanker Transporter (MRTT), модифицированного под интересы ВВС США. В частности, многоцелевой транспортный самолет-заправщик получил обновление систем связи и увеличенную дальность полета. По заявлению Lockheed Martin, LMXT «построен в Америке американцами для американцев».

В сентябре демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.

Поставки KC-Y должны начаться в 2029 году. ВВС США планируют приобретение от 140 до 160 единиц KC-Y, которые должны заменить Boeing KC-135 Stratotanker.