В Белоруссии раскритиковали работу ООН

Глава МИД Белоруссии Макей обвинил ООН в потере беспристрастности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей раскритиковал работу ООН, обвинив организацию в потере беспристрастности. Об этом он написал в письме-обращении, опубликованном на сайте ведомства.

«Беларусь, как и многие другие страны, вынуждена констатировать увеличивающийся разрыв между нынешней ООН и быстро растущим разнообразием мира», — написал Макей.

По мнению главы МИД, организация утратила нейтральный и технический характер «беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов».

Макей заявил, что ООН, по его мнению, «стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории».

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская 21 сентября приехала в штаб-квартиру ООН, где проходит заседание Генассамблеи. Неизвестно, приехала ли она для личного участия во встречах ГА ООН или в составе одной из делегаций Европы.