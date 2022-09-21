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Украинцев предупредили об опасности «победы» в конфликте с Россией

The Atlantic: стремление Киева к «победе» над Россией может стать началом его поражения

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Обозреватель The Atlantic Эллиот Акерман предупредил украинцев об опасности «победы» в конфликте с Россией. По его мнению, она может обернуться началом поражения Киева.

По словам журналиста, на Украине не говорят о «конце конфликта», но у людей отсутствует единое понимание, что означает «победа». Для одних это возвращение к границам до 24 февраля, для других — уход российских военных с выплатами репараций, для третьих — возвращение Крыма.

Акерман полагает, что украинский президент Владимир Зеленский должен понимать, что нельзя преследовать слишком амбициозные военные цели, поскольку сейчас Россия ведет избирательную спецоперацию, а не войну.

«Выигранное военное сражение может оказаться столь же опасным, как и сражение проигранное, особенно когда успех побуждает военных и политических лидеров изменять масштабы военных действий», — заявил обозреватель The Atlantic.

Он добавил, что многое в текущем конфликте будет зависеть от того, какие решения примет Зеленский в ближайшие дни.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине. По его словам, «противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями».

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Марина Совина
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