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После смерти трехлетней россиянки в бане заведено уголовное дело на ее опекуна

После смерти трехлетней девочки в бане заведено уголовное дело на ее опекуна в Забайкалье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После смерти трехлетней россиянки в бане заведено уголовное дело на ее опекуна — женщина не только оставила ребенка без внимания, но и не стала обращаться в скорую помощь сразу после случившегося. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 сентября, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено на днях, но инцидент произошел в начале сентября — 40-летняя жительница Сретенска была в бане с трехлетней опекаемой. В какой-то момент девочка, оставшись без внимания, поскользнулась и опрокинула на себя таз с кипятком. Фигурантка не стала вызывать скорую помощь в тот момент, а обратилась к медикам лишь через восемь часов. Медики констатировали смерть ребенка с ожогами около 70 процентов тела.

Следственный комитет России (СКР) сразу же возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. Теперь также возбуждено дело об оставлении в опасности лица, которое в силу малолетства не может принять меры к самосохранению. Оба дела соединены в одно.

Ранее стало известно, что под Краснодаром обнаружили тело женщины, сбежавшей в голом виде около месяца назад с места ДТП и бросившей в машине ребенка: погибшую нашли волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт». Предварительно предполагается, что она умерла от обезвоживания: следов насильственной смерти на теле нет.

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Леонид Микуляк
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