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Бросившую сына в ДТП и сбежавшую голой россиянку нашли мертвой в подсолнухах

На Кубани нашли тело женщины, сбежавшей месяц назад с места ДТП голой и бросившей сына

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Под Краснодаром обнаружено тело женщины, сбежавшей голой месяц назад с места ДТП и бросившей в машине ребенка. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Погибшую нашли волонтеры поисковой организации «ЛизаАлерт». Тело находилось недалеко от места аварии в поле подсолнухов. Предварительно, она скончалась от обезвоживания, уточняет Telegram-канал Mash. Начата доследственная проверка.

Днем 15 августа на 1332-м км трассы М-4 «Дон» произошла авария. 43-летняя женщина, находившая за рулем Skoda Yeti, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21124. В ДТП пострадали трехлетний сын женщины, находившийся на пассажирском сиденье, а также водитель и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

После аварии управлявшая Skoda Yeti водитель скрылась, оставив сына в машине. Ребенок был возвращен отцу, его жизни ничего не угрожает.

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Любовь Ширижик
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