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В Белоруссии назвали предназначение народного ополчения

Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что народное ополчение нужно для защиты республики

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что народное ополчение республики нужно для ее защиты. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Народное ополчение в Беларуси — новый вид формирований, которое будет предназначено для защиты своей страны, (...) если этого коснется. Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз говорил, что Беларусь не угрожает никому, она защищает свои национальные интересы», — утверждает госсекретарь.

Он отметил, что лидер республики поставил задачу «сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской России».

Также Вольфович сообщил, что вооруженные силы страны готовы дать отпор в случае перехода границы или других провокаций со стороны соседей. При этом Белоруссия не представляет ни для кого угрозы, ВС республики «не собираются ни на кого нападать».

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Кристина Есикова
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