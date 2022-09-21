Немецкие депутаты отказались от поездки в Донбасс

Депутаты «Альтернативы для Германии» отказались от поездки в Донбасс

Группа региональных депутатов партии «Альтернатива для Германии», которые собирались приехать в Донбасс, отказались от этих планов. Об этом сообщил представитель телеканала ZDF, передает РИА Новости.

По информации телеканала, об отказе от визита заявил один из депутатов Кристиан Блекс. «Поскольку я – единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс», — сказал он.

Такое решение вызвало критику руководство партии, которые назвали поездку не лучшей идеей, и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа (ХДС), который назвал это «глубоким актом несолидарности».

До этого сообщалось, что депутаты партии отправятся с визитом в Россию и восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации. В состав входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.