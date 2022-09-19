Немецкие депутаты посетят Россию и Донбасс

Депутаты от АдГ посетят РФ и Донбасс, чтобы составить собственное представление о ситуации

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернативы для Германии»(АдГ) отправятся с визитом в Россию и восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — сообщили представители фракции.

Отмечается, что немецкие парламентарии хотят «получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания».

Ранее немецкая журналистка Алина Липп, которая находится в Донбассе и пишет о происходящих там событиях, заявила, что спецоперация на Украине расколола общество Германии. По словам гражданки ФРГ, часть немцев выражает солидарность действиям России и поддерживает решение о начале спецоперации, однако есть те, кто «не верит, что на Украине есть реальные нацисты».

