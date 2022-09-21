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В США заявили о «сланцевом параличе»

Обозреватель Forbes Эберхарт заявил, что сланцевая индустрия США близится к параличу

Фото: Unsplash

Сланцевая индустрия США испытывает ряд экономических, инвестиционных и политических проблем. Из-за них она близится к состоянию, напоминающее паралич, заявил журналист Дэн Эберхарт (Dan Eberhart) в материале для Forbes.

«Великая американская сланцевая машина уперлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться. Некоторые сланцевые производители уже предупреждают, что рост объемов добычи в Соединенных Штатах может оказаться ниже, чем ожидается, — вероятно, намного ниже», — подчеркнул обозреватель.

Эберхарт добавил, что эти данные плохо отразятся на нефтяных рынках, где уже сейчас зафиксирован дефицит предложения. В ближайшем будущем они столкнутся с кризисом поставок, что вызовет рост цен на топливо.

Ранее в США назвали провальным план по ограничению цен на нефть из России. С таким мнением выступил американский экономист Джеймс Рикардс.

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Марина Совина
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