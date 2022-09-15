В США назвали провальным план по ограничению цен на нефть из России

The Daily Reckoning: план отказа страховать танкеры с российской нефтью обречен на провал

Антироссийская санкционная политика является очередной глупостью, которую готовятся совершить США и страны Евросоюза (ЕС), написал американский экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Автор материала напомнил о намерении Брюсселя и Вашингтона надавить на Москву при помощи страховых компаний. Предполагается, что Lloyd's of London и другие страховщики станут отказывать в предоставлении услуги танкерам, которые перевозят российскую нефть, если цены на нее ограничат в соответствии с западными требованиями.

«Этот план обречен на провал», — заявил Рикардс, добавив, что Россия с легкостью найдет альтернативу западным страховым компаниям.

Экономист отметил, что цены на нефть определяются на мировом рынке, а не в отдельно взятом регионе, поэтому Россия сможет направить топливо на продажу в Китай, Индию и другие страны, не зацикливаясь на европейском рынке. Кроме того, в Москве уже заявили, что не будут экспортировать нефть государствам, которые участвуют в схеме ограничения цен. По мнению Рикардса, данные события станут «очередной неудачей в длинном списке».

Ранее журнал The National Interest предсказал Западу «битву за российскую нефть», которая начнется после введения потолка цен на сырье. Автор статьи отметил, что Москва может пойти на противостояние и перестать экспортировать нефть в страны, согласившиеся с предельной ценой.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть. При этом государства G7 планируют создать специальный механизм смягчения, который позволит наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.