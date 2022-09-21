В Херсоне сообщили о поврежденной пожарной части в результате удара ВСУ

Экстренные службы Херсона сообщили о поврежденной пожарной части после ракетного удара ВСУ

Здание пожарной части повреждено при ракетном ударе украинских войск по Херсону. Об этом сообщил представитель экстренных служб города, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в результате ЧП есть пострадавшие.

В свою очередь, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ВСУ нанесли удар по Херсону из РСЗО HIMARS американского производства. ПВО частично сработало, но часть ракет упало, — отметил он.

Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в баржу, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне. Объект использовался исключительно гражданскими лицами и в момент обстрела не работал.

21 сентября в Херсоне произошло не менее четырех взрывов в районе мостоперехода «ХБК» — «Таврический». Над местом происшествия виднелся черный дым.