В Херсоне сообщили о поврежденной пожарной части в результате удара ВСУ
Здание пожарной части повреждено при ракетном ударе украинских войск по Херсону. Об этом сообщил представитель экстренных служб города, передает РИА Новости.
Он уточнил, что в результате ЧП есть пострадавшие.
В свою очередь, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ВСУ нанесли удар по Херсону из РСЗО HIMARS американского производства. ПВО частично сработало, но часть ракет упало, — отметил он.
Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в баржу, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне. Объект использовался исключительно гражданскими лицами и в момент обстрела не работал.
21 сентября в Херсоне произошло не менее четырех взрывов в районе мостоперехода «ХБК» — «Таврический». Над местом происшествия виднелся черный дым.