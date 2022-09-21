Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне сообщили о поврежденной пожарной части в результате удара ВСУ

Экстренные службы Херсона сообщили о поврежденной пожарной части после ракетного удара ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Здание пожарной части повреждено при ракетном ударе украинских войск по Херсону. Об этом сообщил представитель экстренных служб города, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в результате ЧП есть пострадавшие.

В свою очередь, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ВСУ нанесли удар по Херсону из РСЗО HIMARS американского производства. ПВО частично сработало, но часть ракет упало, — отметил он.

Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в баржу, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне. Объект использовался исключительно гражданскими лицами и в момент обстрела не работал.

21 сентября в Херсоне произошло не менее четырех взрывов в районе мостоперехода «ХБК» — «Таврический». Над местом происшествия виднелся черный дым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС
В ряде регионов России пресекли попытки проведения несогласованных акций
Доктор Павлова сообщила о связи COVID-19 и болезни Альцгеймера
В Финляндии заявили о нежелании быть транзитной страной для россиян
В Херсоне сообщили о поврежденной пожарной части в результате удара ВСУ
Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Тарасова одной фразой оценила новость из США о положительной пробе у Валиевой
Пожар на заводе с ядерным топливом во Франции потушили
В Белгороде сработала система ПВО
Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС участвовать в конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.