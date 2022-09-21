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В Херсоне произошло несколько взрывов

РИА Новости: в Херсоне произошло не менее четырех взрывов
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Херсоне произошло не менее четырех взрывов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что взрывы произошли в районе мостоперехода «ХБК» — «Таврический». Над местом происшествия виден черный дым.

Отмечается, что следов работы ПВО в небе не видно. Информации о пострадавших пока нет.

16 сентября стало известно, что украинские военные выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как отмечали местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В результате атаки погиб один человек, еще 10 получили ранения.

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Алевтина Запольская
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