Удар по центру Херсона произошел во время совещания администрации

Губарева назвала обстрел администрации Херсонской области со стороны ВСУ подлым терактом

Обстрел центра Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел во время совещания властей. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.

«Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт», — заявила она.

В результате удара ВСУ погиб по меньшей мере один человек, еще один оказался ранен. На опубликованных кадрах с места инцидента можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен. Уточняется, что в центре Херсона упали не менее пяти ракет ВСУ.