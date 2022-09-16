Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Удар по центру Херсона произошел во время совещания администрации

Губарева назвала обстрел администрации Херсонской области со стороны ВСУ подлым терактом

Кадр: РИА Новости

Обстрел центра Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел во время совещания властей. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале.

«Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт», — заявила она.

В результате удара ВСУ погиб по меньшей мере один человек, еще один оказался ранен. На опубликованных кадрах с места инцидента можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен. Уточняется, что в центре Херсона упали не менее пяти ракет ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Германия пригрозила пересмотреть границы в ответ на требование Польши
В Киргизии назвали число пострадавших из-за вооруженных столкновений граждан
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Попавший в ДТП в Москве известный пластический хирург прокомментировал аварию
Познера экстренно госпитализировали
Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом в Москве
В Москве отреагировали на идею Польши потребовать репарации от России
МВД России экстрадировало в Чехию обвиняемого в убийстве гражданина Молдавии
Иностранец убил соседа топором в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.