Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

При обстреле центра Херсона погиб человек

При обстреле центра Херсона со стороны ВСУ погиб один человек, еще один ранен

Фото: globallookpress.com

При обстреле центра Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб по меньшей мере один человек, еще один оказался ранен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам заместителя главы администрации Херсонской области, в результате удара украинских военных по зданию администрации региона была ранена начальник департамента труда, ее водитель погиб.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона упали не менее пяти ракет ВСУ. На опубликованных кадрах с места инцидента можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее с помощью одежды
На концерте рок-группы Panic! At The Disco произошел пожар
В российском городе водитель автобуса погнался за пассажиром и попал в больницу
В здании Генпрокуратуры ЛНР произошел взрыв
Путин призвал Запад отказаться от экономического эгоизма
Раскрыта схема мошенничества от имени Илона Маска и Криштиану Роналду
Россиянка высыпала на стол чиновникам ошметки штукатурки и попала на видео
Еще одна европейская страна приостановила упрощенный визовый режим с Россией
Греф предложил новый подход к поддержке важных проектов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.