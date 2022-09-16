При обстреле центра Херсона погиб человек

При обстреле центра Херсона со стороны ВСУ погиб один человек, еще один ранен

При обстреле центра Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб по меньшей мере один человек, еще один оказался ранен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам заместителя главы администрации Херсонской области, в результате удара украинских военных по зданию администрации региона была ранена начальник департамента труда, ее водитель погиб.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона упали не менее пяти ракет ВСУ. На опубликованных кадрах с места инцидента можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен.