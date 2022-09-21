В Херсоне заявили об обстреле причала паромной переправы украинскими военными

Украинские военные обстреляли баржу, используемую как причал паромной переправы в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли баржу, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Уточняется, что баржа использовалась исключительно мирными гражданами. Собеседник агентства отметил, что в момент происшествия переправа не работала. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Херсоне произошло не менее четырех взрывов. Они произошли в районе мостоперехода «ХБК» — «Таврический». Над местом происшествия виден черный дым. Информации о пострадавших не сообщалось.

16 сентября стало известно, что украинские военные выпустили не менее пяти ракет по центру Херсона. Удар пришелся по зданию администрации региона. Как отмечали местные власти, в момент обстрела там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В результате атаки погиб один человек, еще 10 получили ранения.