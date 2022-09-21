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Кремль высказался о получающих отсрочку от частичной мобилизации категориях

Песков: правительство определит категории граждан с отсрочкой от частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации, определит правительство России. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда появятся такие сведения, пресс-секретарь главы государства уточнил, что «это будет определено правительством в кратчайшие сроки».

Кроме того, говоря о том, сколько по времени может длиться частичная мобилизация, представитель Кремля отметил, что в указе президента России о сроках не говорится.

Ранее депутат Госдумы Владимир Богодухов заявил, что при частичной мобилизации некоторые россияне не смогут выехать за границу. В категорию невыездных входят граждане, обладающие некоторыми военно-учетными специальностями, подчеркнул парламентарий.

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Сергей Истомин
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