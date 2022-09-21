Кремль высказался о получающих отсрочку от частичной мобилизации категориях

Песков: правительство определит категории граждан с отсрочкой от частичной мобилизации

Категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации, определит правительство России. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда появятся такие сведения, пресс-секретарь главы государства уточнил, что «это будет определено правительством в кратчайшие сроки».

Кроме того, говоря о том, сколько по времени может длиться частичная мобилизация, представитель Кремля отметил, что в указе президента России о сроках не говорится.

Ранее депутат Госдумы Владимир Богодухов заявил, что при частичной мобилизации некоторые россияне не смогут выехать за границу. В категорию невыездных входят граждане, обладающие некоторыми военно-учетными специальностями, подчеркнул парламентарий.