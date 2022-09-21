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В Госдуме назвали категорию невыездных граждан при частичной мобилизации

Депутат ГД Богодухов: часть россиян не сможет выехать за рубеж при частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

При частичной мобилизации некоторые россияне не смогут выехать за границу. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Богодухов в комментарии порталу Ura.ru.

По его словам, в категорию невыездных входят граждане, обладающие некоторыми военно-учетными специальностями.

«Частичная мобилизация направлена на определенное количество военнослужащих и людей с ВУС. Какими — это информация для служебного пользования, пока она доведена только до военных комиссариатов», — заявил Богодухов.

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20 сентября 2022

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране ранее 21 сентября. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Притом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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Валерий Розенберг
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