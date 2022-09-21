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В Ростовской области пройдет выставка сюжетных платков

В Волгодонске пройдет выставка сюжетных платков под открытым небом

Фото: Shutterstock

В Волгодонске в парке Победы открылась выставка под открытым небом «История в квадрате. Сюжетные платки конца XVIII – начала XX века в собрании Исторического музея». Об этом сообщает «Волгодонская правда».

Выставка проходит в рамках масштабного цикла проектов, посвященных многогранности России.

Платки с сюжетными изображениями — произведения промышленного искусства и бесценный материал для изучения текстильного мануфактурного производства. С конца XVIII века сюжетный платок перестал быть утилитарным предметом, став предметом, сохраняющим память, своеобразным историческим источником.

Коллекция набивных платков Исторического музея как раз охватывает период с конца XVIII века до советского времени и дает широкое представление об этом виде декоративно-прикладного искусства.

Подобные выставки пройдут в восьми городах. Посещение выставок будет бесплатным и доступно круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в столице Дагестана Махачкале в конце сентября пройдет первый межрегиональный фестиваль платка. В рамках фестиваля пройдет дефиле «Волшебная красота», молодежный флешмоб, а также конкурс детских рисунков «Платок достался мне в наследство» и конкурс на лучшее исполнение песен о платке.

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Сергей Истомин
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