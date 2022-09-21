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В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу

Дипломат Полянский назвал видеовыступление Зеленского на ГА ООН спланированным шоу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter назвал видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, которое будет показано завтра, заранее спланированным шоу.

Таким образом дипломат прокомментировал прибытие в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций супруги украинского лидера Елены Зеленской.

«Как мы и предупреждали, вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что неделя высокого уровня Генассамблеи превращается в «театр одного актера» и увидел в этом плохой прецедент.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против записи видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генеральной Ассамблее организации. Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

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Марина Совина
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