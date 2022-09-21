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Принц Саудовской Аравии принял спецпредставителя Зеленского

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял спецпредставителя Зеленского Умерова

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Наследный принц, заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд принял в Королевской канцелярии во дворце ас-Салям в Джидде советника и специального представителя президента Украины Рустема Умерова. Об этом сообщает Агентство печати Саудовской Аравии.

Принц подтвердил поддержку королевством «всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса на Украине». По его словам, государство продолжит свои усилия «по смягчению гуманитарных последствий» кризиса.

Умеров, в свою очередь, передал приветствия украинского президента Владимира Зеленского Служителю Двух Святынь королю Салману ибн Абдель Азизу Аль Сауду, а также выразил признательность Украины за гуманитарные усилия, предпринимаемые королевством.

В августе Центр гуманитарной помощи саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выделил 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам в Польше.

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Анжелика Бережная
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