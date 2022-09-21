Минск призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
ООН не должна вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, призвал глава МИД республики Владимир Макей. Об этом он написал в письме-обращении, опубликованном на сайте ведомства.
«Возможно, из системы международных отношений, инструментализированных посредством ООН, следует убрать те сферы жизнедеятельности, где главным субъектом в удовлетворении потребностей и обеспечении прав людей является суверенное независимое государство? Возможно, ООН следует ограничиться исключительно вопросами, имеющими однозначный трансграничный аспект?» — подчеркнул глава ведомства.
Представитель Минска заявил, что таким образом будет возможно благоприятное сотрудничество между странами с различными политическими и социально-экономическими традициями.
Помимо этого, для эффективной работы Макей предложил внедрить во все сферы деятельности ООН правило консенсуса. «Так мы получим только те решения, по которым все участники готовы работать вместе», — заметил он.
Ранее глава ведомства раскритиковал работу организации, обвинив в беспристрастности. По его словам, ООН стала жертвой «однополярного момента в современной мировой истории».