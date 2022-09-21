Минск призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Макей призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела республики

ООН не должна вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, призвал глава МИД республики Владимир Макей. Об этом он написал в письме-обращении, опубликованном на сайте ведомства.

«Возможно, из системы международных отношений, инструментализированных посредством ООН, следует убрать те сферы жизнедеятельности, где главным субъектом в удовлетворении потребностей и обеспечении прав людей является суверенное независимое государство? Возможно, ООН следует ограничиться исключительно вопросами, имеющими однозначный трансграничный аспект?» — подчеркнул глава ведомства.

Представитель Минска заявил, что таким образом будет возможно благоприятное сотрудничество между странами с различными политическими и социально-экономическими традициями.

Помимо этого, для эффективной работы Макей предложил внедрить во все сферы деятельности ООН правило консенсуса. «Так мы получим только те решения, по которым все участники готовы работать вместе», — заметил он.

Ранее глава ведомства раскритиковал работу организации, обвинив в беспристрастности. По его словам, ООН стала жертвой «однополярного момента в современной мировой истории».