Президент России Путин заявил о необходимости решения об упреждающей спецоперации

Новое очередное крупномасштабное наступление на Донбассе неизбежно. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым, заявил президент России Владимир Путин, трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, атаки на российский Крым также были бы неизбежными. Президент добавил, что главные цели спецоперации — освобождение территории Донбасса — были и остаются неизменными.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность страны, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Глава государства сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже в среду, 21 сентября.