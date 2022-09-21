Путин раскрыл порядок частичной мобилизации в России

Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации будут призывать состоящих в запасе

Призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной в России, будут подлежать только те граждане, которые в настоящее время состоят в запасе. Такой порядок раскрыл президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам, которое транслирует телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, в первую очередь призываться будут те, кто ранее уже проходил службу в российских Вооруженных силах, а также имеет определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.

При этом перед отправкой в части все призванные будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку, которая учитывает опыт, полученный российской армией в ходе специальной военной операции на Украине, уточнил Путин.

Ранее в ходе обращения президент также заявил, что главные цели спецоперации остаются неизменными. По его словам, в первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).