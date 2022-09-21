Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетов

ООН порекомендовала сотрудникам отказаться от российских вертолетов

Фото: Tawny Schmit / Globallookpress.com

ООН порекомендовала своим сотрудникам не использовать для политических и гуманитарных миссий самолеты и вертолеты российского производства. Об этом сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает РБК.

«Это касается как самолетов, так и вертолетов. Хотя мы принимаем смягчающие меры, это событие, очевидно, серьезно влияет на нашу способность реализовывать наши миротворческие и политические миссии», — заявил официальный представитель. По его словам, российские самолеты составляют 22 процента авиапарка ООН.

Такой шаг в ООН объяснили опасением по поводу качества российских самолетов. Подобные опасения выразила Международная организация гражданской авиации ООН.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Самолет с членам российской делегации и сопровождающими министра журналистами приземлился в Международном аэропорту Джона Кеннеди в 21:20 20 сентября (04:20 мск 21 сентября).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации
В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетов
Россиян предупредили о последствиях переломов рук ради отсрочки
Девушка нашла изощренный способ отомстить изменившему ей возлюбленному
Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет
Китай призвал армию готовиться к войне
Вопрос призыва россиян с категорией B в военном билете разъяснили
В России заслуженная воспитательница избила ребенка в детсаду и попала на видео
Власти России договорились о регулировании майнинга криптовалют
В Запорожской области усилили группировку ПВО на время референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.