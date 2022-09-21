Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Самолет, на борту которого также находятся члены российской делегации и сопровождающие министра журналисты, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в 21:20 (04:20 мск 21 сентября).

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров не только выступит на заседании Генассамблеи.

13 сентября Лавров получил американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее.