Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД анонсировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Захарова анонсировала выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запись ее выступления доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Лавров не только выступит на заседании Генассамблеи, но и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами. Кроме того, предложение о переговорах поступило лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Захарова также объявила, что на Генассамблее российская делегация намерена представить несколько проектов резолюций по важным международным вопросам. На заседании Россия будет отстаивать контроль за оружием массового уничтожения, демилитаризацию космоса, а также сопротивление героизации нацизма.

13 сентября стало известно, что США все же выдали визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генеральной Ассамблее. «Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — прокомментировали это событие в МИД РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
США отказались помогать Европе пережить предстоящую зиму
Трехкратный рост импорта СПГ из России в Японию объяснили
Раскрыта оптимальная частота мытья головы
Россиянин попытался получить бесплатное электричество и поджег село
Захарова заявила об уничтожении Украины Западом
В США назвали провальным план по ограничению цен на нефть из России
Бывшая участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии
В МХТ ответили на вопрос о госпитализации замхудрука
В Херсонской области оценили шансы ВСУ зайти в регион с моря
В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.