МИД анонсировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Захарова анонсировала выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запись ее выступления доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Лавров не только выступит на заседании Генассамблеи, но и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами. Кроме того, предложение о переговорах поступило лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Захарова также объявила, что на Генассамблее российская делегация намерена представить несколько проектов резолюций по важным международным вопросам. На заседании Россия будет отстаивать контроль за оружием массового уничтожения, демилитаризацию космоса, а также сопротивление героизации нацизма.

13 сентября стало известно, что США все же выдали визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генеральной Ассамблее. «Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — прокомментировали это событие в МИД РФ.