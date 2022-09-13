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Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН

В МИД заявили, что Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в ГА ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали американские визы для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Об этом сообщили в российском МИД, передает РИА Новости.

«Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН», — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Ранее Лавров заявил, что США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в ГА ООН. Он попросил коллег больше не напоминать об этом Вашингтону. «У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая ГА», — добавил он.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября в США и предполагает очное участие всех делегаций.

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Виктория Кондратьева
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