Лавров потребовал от США обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В частности, министр напомнил об обязанности Соединенных Штатов предоставить визы всем участникам.
Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим
Генассамблея ООН
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. По состоянию на 1 сентября никто из 56 членов делегации России на Генассамблею не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.
В частности, визу не получили глава МИД Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал это «очередным вопиющим нарушением международных обязательств» со стороны Вашингтона.
3 сентября он обратился к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой побудить США выдать визы российской делегации, а также журналистам, которые хотят остановиться в Нью-Йорке для освещения визита.
Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам
Гутерриш призвал выдать российским дипломатам визы. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, выдача виз российским дипломатам в прошлом неоднократно обсуждалась с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.
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Визовые споры
Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий.
Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.
У США есть очень четкие обязательства по тем соглашениям, которые были заключены между ООН и США как страной, принимающей Организацию Объединенных Наций. По нашей оценке, эти обязательства американская сторона не выполняет
При этом, 9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относится к своим обязательствам.
Пути решения
Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в другую, «более нейтральную страну» — Австрию или Швейцарию.
Подумать только, государству-основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН. Ждем реакции мировой общественности
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Александр Дробинин отметил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на стадии обсуждения.
Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается
По его словам, сейчас видно много примеров того, как США отказываются выполнять соглашение с Секретариатом ООН. Он напомнил, что Соединенные Штаты обязались выдавать визы для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. «Это не реализуется», — констатировал дипломат.