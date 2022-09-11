Лавров потребовал от США обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

Глава МИД России Лавров: США и ООН должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее

США и генсек ООН Антониу Гутерриш должны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, министр напомнил об обязанности Соединенных Штатов предоставить визы всем участникам.

Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим Сергей Лавров министр иностранных дел России

Генассамблея ООН

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. По состоянию на 1 сентября никто из 56 членов делегации России на Генассамблею не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

В частности, визу не получили глава МИД Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал это «очередным вопиющим нарушением международных обязательств» со стороны Вашингтона.

3 сентября он обратился к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу с просьбой побудить США выдать визы российской делегации, а также журналистам, которые хотят остановиться в Нью-Йорке для освещения визита.

Просим вас еще раз указать властям США, что они должны оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Гутерриш призвал выдать российским дипломатам визы. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, выдача виз российским дипломатам в прошлом неоднократно обсуждалась с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.

Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи Стефан Дюжаррик официальный представитель генерального секретаря ООН

Визовые споры

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий.

Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.

У США есть очень четкие обязательства по тем соглашениям, которые были заключены между ООН и США как страной, принимающей Организацию Объединенных Наций. По нашей оценке, эти обязательства американская сторона не выполняет Сергей Вершинин заместитель министра иностранных России

При этом, 9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относится к своим обязательствам.

Пути решения

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в другую, «более нейтральную страну» — Австрию или Швейцарию.

Подумать только, государству-основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН. Ждем реакции мировой общественности Владимир Джабаров первый заместитель главы международного комитета Совета федерации

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Александр Дробинин отметил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка находится на стадии обсуждения.

Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается Александр Дробинин директор департамента внешнеполитического планирования МИД России

По его словам, сейчас видно много примеров того, как США отказываются выполнять соглашение с Секретариатом ООН. Он напомнил, что Соединенные Штаты обязались выдавать визы для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорке, без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. «Это не реализуется», — констатировал дипломат.