В Запорожье рассказали об организации референдума

Запорожская администрация заявила, что референдум пройдет на 73% освобожденной территории

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об организации предстоящего референдума о вхождении региона в состав России. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

«Референдум будет проходить на 73 процентах [освобожденной территории] Запорожской области», — заявил представитель местной власти.

Ранее стало известно, что в регионе усилили группировку противовоздушной обороны (ПВО) на время проведения референдума. Уточняется, что усилены артиллерийские подразделения.

Рогов также заявил, что регион объявит независимость в существующих административных границах. «Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех границах Запорожской области», — подчеркнул он.