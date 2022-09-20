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В Запорожье сделали заявление о границах после референдума

Рогов: Запорожская область объявит независимость в существующих административных границах
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сделал заявление о границах Запорожской области после проведения референдума. Он отметил в эфире «Соловьев Live», что по его итогам регион объявит независимость в существующих административных границах, передает РИА Новости.

«Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех границах Запорожской области», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в настоящее время под контролем российских военных находится 73 процента региона, однако областной центр Запорожье на правом берегу Днепра остается подконтрольным Украине.

Ранее Рогов предложил переименовать Запорожскую область в Запорожский край. Он также попросил главу администрации региона Евгения Балицкого рассмотреть вопрос о присоединении Запорожской области к России.

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Марина Совина
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